Mülheim a.d. Ruhr: Zeugen nach Geldautomatensprengung gesucht - zwei Täter mit dunklem Audi flüchtig

Essen (ots) - 45481 MH.-Saarn: In der Nacht zu Donnerstag (9. Januar) gegen 3.20 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer Geldautomatensprengung an der Kölner Straße, Ecke zur Straßburger Allee. Ein Mitarbeiter (42) eines Sicherheitsdienstes wurde durch ein lautes Geräusch aufmerksam und fuhr mit seinem Dienstwagen in Richtung des Geldautomaten. Dort beobachtete er zwei Personen, die nach der Sprengung Geldscheine aufsammelten und in eine Tasche packten. Anschließend liefen sie auf die Straße und stiegen in einen dunklen Audi, wendeten mit quietschenden Reifen und flüchteten mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Selbeck (Autobahnkreuz Breitscheid). Kurzzeitig konnte der 42-Jährige dem Fluchtfahrzeug folgen und eine Duisburger Städtekennung ablesen. Danach brach er die Nacheile aufgrund der hohen Geschwindigkeit ab. Es entstand durch die Geldautomatensprengung hoher Sachschaden. Die genaue Schadensumme, sowie die Summe der Beute sind aktuell noch nicht bekannt. Auf dem selbigen Parkplatz wurden durch die Sprengung auch zwei in der Nähe parkende Autos beschädigt - Personen wurden nicht verletzt. Weitere Zeugen meldeten sich vor Ort und gaben erste Hinweise. Die Personen werden beschrieben als zirka 170-180cm groß. Sie trugen schwarze Kleidung sowie eine schwarze Sturmhaube. Einer der Tatverdächtigen sei etwas dünner, der andere deutlich kräftiger, jedoch nicht dicklich. Die Polizei sucht Zeugen, die weitere konkretere Hinweise zum Fluchtfahrzeug oder dessen Kennzeichen sowie zu den Tatverdächtigen geben können. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 32 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH