Mülheim a.d. Ruhr: Verfolgungsfahrt von Mülheim nach Essen endet auf Bauernhof

Samstagnacht (10. Dezember) bemerkte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Mülheim a.d. Ruhr gegen 1:30 Uhr einen Mercedes Kombi auf der Mendener Brücke. Da der Wagen augenscheinlich zu schnell unterwegs war, wollten die Kollegen das Fahrzeug anhalten und kontrollieren. Statt anzuhalten, flüchtete der Fahrer über die B1 in die Zeppelinstraße, wo das Fahrzeug zunächst anhielt. Als die Beamten ausstiegen, um zu dem Pkw zu gehen, beschleunigte der Fahrer erneut und flüchtete über die Zeppelinstraße in Richtung Flughafen Mülheim und schließlich über die Raadter Straße in die Eststraße auf Essener Stadtgebiet.

Dort prallte der flüchtige Mercedes auf einem Bauernhof gegen eine Mauer. Ein 17-jähriger Deutscher flüchtete fußläufig, konnte aber nach einigen Metern eingeholt und festgehalten werden. In dem Pkw befand sich ein weiterer 18-jähriger Deutscher, der vermutlich der Fahrer war.

Die beiden jungen Männer wurden zur Polizeiwache verbracht. Bei dem 18-jährigen mutmaßlichen Fahrzeugführer wurde aufgrund des Verdachts des Alkohol- und Drogenkonsums eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein und ein verbotenes Messer wurden sichergestellt. Das Fahrzeug, welches dem Vater des 18-Jährigen gehört, wurde ebenfalls sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Der 18-Jährige konnte die Heimreise zu Fuß antreten.

Die Ermittlungen dauern an. /PaPe

