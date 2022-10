Mülheim a.d. Ruhr: Unbekannte raubt 86-Jähriger die Handtasche - Polizei bittet um Zeugenhinweise

45470: Mh.-Altstadt I: Einer 86-Jährigen wurde am Samstag, 22. Oktober, von einer Unbekannten die Handtasche geraubt. Obwohl ein Zeuge die mutmaßliche Täterin verfolgte und kurzzeitig festhielt, gelang ihr die Flucht. Gegen 14.50 Uhr lief die 86-Jährige auf der Essener Straße, als ihr etwa in Höhe der Straße Kuhlendahl eine Unbekannte von hinten den Gehstock wegtrat und die Seniorin so zu Fall brachte. Dann ergriff die unbekannte Frau die Handtasche der Seniorin und rannte in Richtung der Straße Dickswall davon. Ein Zeuge (41) sprach kurz mit der Seniorin und nahm dann die Verfolgung der Räuberin auf. Diese steckte sich laut Zeugenaussagen auf der Flucht etwas in ihr Oberteil und ließ dann die Handtasche fallen. Kurz vor der Haltestelle "Oststraße" konnte der Zeuge die Verdächtige einholen und festhalten. Als er sie jedoch zurück zu der Seniorin bringen wollte, rannte sie plötzlich über die Essener Straße in Richtung Dickswall. Weil die Straße stark befahren war, konnte der Zeuge ihr nicht folgen und verlor sie aus den Augen. Auf der Straße ließ die Frau ihren Rucksack fallen. Ein weiterer Zeuge (73) brachte der Seniorin ihre Handtasche und kümmerte sich um sie. Die 86-Jährige wurde bei der Tat leicht verletzt. Außerdem stellte sie fest, dass aus der Handtasche das Portemonnaie entwendet worden war. Die Seniorin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die flüchtige Verdächtige ist etwa 16 bis 20 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß und schlank. Sie hat dunkles, schulterlanges, lockiges Haar und war dunkel gekleidet. In ihrem Rucksack fand die Polizei mehrere Pakete Kaffee, die möglicherweise aus einem vorherigen Ladendiebstahl stammen. Zeugen, die Hinweise zur Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 13 zu melden. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell