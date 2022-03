Mülheim a.d. Ruhr: Unbekannte entwenden hochwertigen Range Rover - Zeugenaufruf

45479 MH-Saarn:

Heute Nacht (21. März 2022, gegen 03:40 Uhr) wurde an der Großenbaumer Straße ein Range Rover Sport entwendet. Der Eigentümer parkte seinen Pkw am Vorabend gegen 19 Uhr am Fahrbahnrand und stellte am nächsten Morgen den Diebstahl fest.

Nach bisherigen Ermittlungen könnten zwei unbekannte Tatverdächtige mit einem Roller zum Tatort gelangt sein.

Der Ermittler sucht daher Zeugen, die in der Tatnacht einen verdächtigen Roller gesehen haben. Weiter sind natürlich Personen von Interesse, die sich auch an Tagen vor der Tat verdächtig im Bereich der Großenbaumer Straße verhalten haben.

Die Polizei fahndet in diesem Zusammenhang außerdem nach einem grauen/silbernen Range Rover Sport des Herstellers Land Rover. An dem Fahrzeug könnten noch Oberhausener Kennzeichen angebracht sein.

Hinweise nimmt die Polizei Essen/Mülheim a.d. Ruhr unter der 0201/829-0 entgegen. /PaPe

