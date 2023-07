Mülheim a.d. Ruhr: Unbekannte brechen in Kiosk ein - Fotofahndung

45468 MH-Altstadt-II:

Am 9. Januar brachen gegen 4:30 Uhr zwei unbekannte Männer in einen Kiosk an der Eppinghofer Straße ein und entwendeten dort unter anderem Bargeld. Die beiden Tatverdächtigen wurden bei ihrer Tat gefilmt. Der zuständige Ermittler erhofft sich durch die Veröffentlichung der Fotos der Unbekannten nun Hinweise auf ihre Identität.

Hier gelangen Sie zu den entsprechenden Bildern: https://polizei.nrw/fahndung/110504

Wenn Sie wissen, wer die Personen auf den Fotos sind, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 bei Ihrer Polizei Essen und Mülheim a.d. Ruhr. /PaPe

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell