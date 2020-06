Mülheim a.d. Ruhr: Tankstellenraub mit Schusswaffe - Tatverdächtiger flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45476 MH.-Styrum: In den frühen Morgenstunden (2. Juni) gegen 5.30 Uhr betrat ein Unbekannter eine Tankstelle an der Oberhausener Straße und forderte unter dem Vorhalt einer schwarzen Pistole Bargeld. Eine 51 Jahre alte Mitarbeiterin befand sich hinter dem Kassenbereich, als plötzlich ein maskierter Mann den Verkaufsraum der Tankstelle betrat. Plötzlich holte der Unbekannte eine schwarze Schusswaffe hervor, richtete diese auf die Angestellte und verlangte das Geld aus der Kasse. Dann legte er eine kleine schwarze Plastiktüte auf den Verkaufstresen und machte der 51-Jährigen deutlich, dass sie dort das Geld hineinlegen sollte. Die Tankstellenmitarbeiterin kam der Aufforderung nach. Mit der Beute flüchtete der mutmaßliche Räuber fußläufig aus der Tankstelle auf die Oberhausener Straße und dann in Richtung Oberhausen. Der Tatverdächtige ist zirka 175 cm groß, hat eine normale Statur, helle Haut und ein westeuropäisches Erscheinungsbild. Er trug eine Jeanshose, eine blaue Strickjacke mit aufgezogener Kapuze und einem Mundschutz, sodass sein Gesicht kaum zu erkennen war. Auffallend waren seine blonden Augenbrauen. Eine Fahndung nach dem bislang unbekannten Mann verlief bislang ohne Erfolg. Das Raubdezernat hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu dem flüchtigen Unbekannten nimmt die Polizei unter der 0201/829-0 entgegen. /JH