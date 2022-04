Mülheim a.d. Ruhr: Mülheimer Zivilbeamte nehmen mutmaßlichen Drogendealer fest

45479 MH-Broich:

Am 27. April beobachteten Zivilbeamte der Polizeiwache Mülheim zwei polizeibekannte junge Männer. Ein 20-jähriger Verdächtiger betrat gegen 16:30 Uhr kurzzeitig ein Wohnhaus im Stadtteil Broich und verließ es kurze Zeit später mit einer großen Einkaufstasche. Nachdem der 20-Jährige in das Auto eines 19-Jährigen eingestiegen war, hielten die Einsatzkräfte das Fahrzeug an und überprüften die beiden Deutschen. In der Einkaufstasche des 20-Jährigen fanden die Beamten ca. 1 Kilogramm mutmaßliches Marihuana. Ein Drogenvortest bei dem 19-jährigen Autofahrer verlief positiv. Er musste auf der Polizeiwache Mülheim eine Blutprobe abgeben.

Die Beamten durchsuchten im Anschluss zwei Wohnungen und konnten dort weiteres mutmaßliches Marihuana sowie verschreibungspflichtige Medikamente sicherstellen. Der 20-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. MKl

