Mülheim a.d. Ruhr: Mehrere Zeugen hören Schüsse und Schreie einer Frau - Spezialeinheiten und Drogenspürhund im Einsatz

Essen (ots) - 45470 MH.-Menden-Holthausen/ 45128 Essen: Aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz und des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmittel erwirkte die Staatsanwaltschaft Duisburg beim Amtsgericht Duisburg Durchsuchungsbeschlüsse für ein Objekt in Mülheim an der Ruhr und für zwei weitere Wohnungen in Essen.