Mülheim a.d. Ruhr: Mehrere Festnahmen nach Raubdelikten mit Schusswaffe - Großer Erfolg des Essener Raubdezernats

Essen (ots) - 45476 MH-Stadtgebiete: Am 28. Mai und am 02. Juni betrat ein unbekannter Täter in Mülheim eine Lottoannahmestelle und eine Tankstelle, verlangte unter dem Vorhalt einer Pistole Bargeld und flüchtete anschließend unerkannt. Die Polizei berichtete in beiden Fällen. Das Kriminalkommissariat für Raubdelikte konnte nun nach umfangreichen Ermittlungen den unbekannten mutmaßlichen Räuber identifizieren und festnehmen. Es handelt sich dabei um einen 16-jährigen Mülheimer, der seine Taten bereits gestanden hat. Außerdem führten die polizeilichen Ermittlungen zu einem mutmaßlichen Tatbeteiligten. Mit zivilen Polizisten konnte der 20-Jährige festgenommen werden. Gegen den jungen Mann lag bereits ein Haftbefehl wegen schweren Raubes auf eine Tankstelle in Dülmen, Kreis Coesfeld, vor. Durch weitere, intensive Ermittlungsarbeit und Vernehmungen fanden die Kriminalisten heraus, dass der 16 Jahre junge Mann, der für die beiden Raubdelikte in Mülheim verantwortlich ist, vermutlich von drei jugendlichen Intensivtätern zu den Überfällen gezwungen wurde. Zwei der Intensivtäter, die sich auf Bewährung auf freiem Fuß befanden, wurden heute Vormittag (01.Juli) mit ausgestellten Haftbefehlen wegen räuberischer Erpressung festgenommen und werden aktuell einem Haftrichter vorgeführt. Bei den beiden Jugendlichen handelt es sich um zwei 16-jährige Mülheimer. Ein weiterer 16-Jähriger ist bislang noch auf freiem Fuß. Die Ermittlungen dauern weiter an. /JH