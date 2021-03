Mülheim a.d. Ruhr: Kradfahrer (35) und Sozius (35) nach Verkehrsunfall teilweise schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45468 MH.-Altstadt II: Am Montagnachmittag (29. März) gegen 17:40 Uhr kam es auf der Kreuzung Eppinghofer Straße/ Parallelstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 35 Jahre alte Kradfahrer und sein Sozius teilweise schwer verletzt wurden. Der Fahrer eines roten Renault Clio (24) fuhr auf der Eppinghofer Straße in Richtung Mellinghofer Straße. An der Kreuzung wollte er nach links in die Parallelstraße abbiegen. Vermutlich übersah er dabei das Krad, welches geradeaus auf der Eppinghofer Straße Richtung Hauptbahnhof fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch der Motorradfahrer sowie sein 35-jähriger Sozius stürzten und noch einige Meter über den Asphalt rutschten. Der Kradfahrer verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Duisburger Krankenhaus gebracht. Sein Mitfahrer wurde ebenfalls verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus verlassen. Das Krad musste von vor Ort abgeschleppt werden. Das Verkehrsunfallteam rückte aus und übernahm die Unfallaufnahme. /JH