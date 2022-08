Mülheim a.d. Ruhr: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Duisburg und Polizei Essen: Mordkommission

45473 MH-Altstadt II:

Gestern Mittag kam es an der Mühlenstraße zu einem versuchten Tötungsdelikt, bei dem eine 81-jährige Seniorin lebensgefährlich verletzt wurde. Der Tatverdächtige konnte durch einen Paketboten verfolgt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Er soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg heute einer Haftrichterin vorgeführt werden.

Gegen 12 Uhr hielt sich die 81-Jährige vor einem Kiosk an der Mühlenstraße auf und sprach dort mit einem Nachbarn. Ein ihr völlig unbekannter 50-jähriger Niederländer kam hinzu und sprach mit der Kioskmitarbeiterin. Nachdem er zunächst weiter gegangen war, kehrte er zurück und stach der 81-Jährigen unvermittelt ein Messer in den Rücken. Der Tatverdächtige flüchtete im Anschluss ohne die Tatwaffe in Richtung Nordstraße.

Ein Paketbote, der sich zufällig am Tatort aufgehalten hatte, nahm die Verfolgung des Niederländers auf und konnte ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Die Seniorin wurde in eine Essener Klinik gebracht und operiert.

Die Polizei Essen/Mülheim a.d. Ruhr hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg eine Mordkommission eingerichtet und ermittelt wegen versuchten Mordes gegen den 50-jährigen Tatverdächtigen.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. /PaPe

