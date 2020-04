Mülheim a.d. Ruhr: "Gelegenheit macht ..." manchmal sogar ehrliche Finder!

Donnerstagvormittag, 16. April, gegen 11:40 Uhr betrat die Mülheimerin eine Bankfiliale auf der Eppinghofer Straße, nahe des Einkaufszentrums "Forum".

In dem Vorraum der Filiale befand sich auf einem Bankautomaten eine schwarze Tasche. Vorsichtig öffnete die ehrliche Finderin den Reißverschluss der Tasche und machte eine große Entdeckung! Über 20.000 Euro Bargeld, in Umschlägen verpackt, lagen neben zwei Schlüsseln mutterseelenallein in der Tasche.

Die 60-Jährige nahm die Tasche und meldet sich sofort bei dem Sicherheitsdienst des Forums. Dieser alarmierte unverzüglich die Polizei. Ein Streifenteam der Mülheimer Wache rückte aus und traf die Mülheimerin und den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes am Dieter-aus-dem-Siepen-Platz.

Die Polizei stellte die wertvolle Tasche sicher und brachte sie schnellstmöglich zur Mülheimer Polizeiwache.

Ein großes Dankeschön an die Mülheimerin - die als vorbildliches Beispiel voran ging und beweist: Gelegenheit macht ehrliche Finder! /JH

