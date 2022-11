Mülheim a.d. Ruhr: Fotofahndung nach Anruf von falschem Polizisten - Tatverdächtiger hebt Geld ab und kauft Armbanduhr

45478 MH-Speldorf / 45468 MH-Altstadt I / 45476 MH-Styrum:

Bereits am 8. September erhielt ein 82-jähriger Mülheimer einen Anruf von einem angeblichen Polizisten aus Mülheim an der Ruhr. Der falsche Polizist behauptete, dass in der Umgebung eine Einbrecherbande ihr Unwesen treibe und der Senior daher seine Wertgegenstände in Sicherheit bringen müsse. Im Gesprächsverlaufe wurde der 82-Jährige schließlich dazu gebracht, seine EC-Karte samt PIN an einen unbekannten Mann vor seiner Haustür zu übergeben.

Einen Tag später hob ein Unbekannter Bargeld an Sparkassenautomaten in Styrum und Altstadt I ab. Auch bei einem Juwelier kam die Karte zum Einsatz. Der Unbekannte kaufte hier eine Uhr für einen vierstelligen Betrag.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten Videoaufzeichnungen gesichert werden. Mit Fotos aus den Videos fahnden die Ermittler nun nach einem mutmaßlichen Täter.

Hier gelangen sie zu den Bildern:

https://polizei.nrw/fahndung/91077

Wenn Sie den Mann auf den Fotos kennen oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen und Mülheim a.d. Ruhr. /PaPe

