Mülheim a.d. Ruhr: Falscher Staubsaugervertreter entwendet Goldschmuck

45473 MH-Altstadt: Ein Unbekannter verschaffte sich am Samstagnachmittag (29. Januar) als vermeintlicher Staubsaugervertreter Zugang zum Wohnhaus einer 84-Jährigen in der Siemensstraße und entwendete nach der Durchführung von angeblichen Reparaturarbeiten an einem Staubsauger Goldschmuck.

Gegen 17 Uhr meldete sich unangekündigt ein unbekannter Mann an der Haustür der 84-jährigen Mülheimerin. Unter dem Vorwand, sich als Staubsaugervertreter den Staubsauger der Mülheimerin anschauen zu wollen, verschaffte er sich Zutritt zur Wohnung. Nach der Begutachtung und "Reparatur" des Staubsaugers, ließ sich der Unbekannte durch die Seniorin ihren Goldschmuck vorzuzeigen.

Der Mann versprach, gegen Bezahlung eine defekte Kette zu reparieren, steckte jedoch vor dem Verlassen des Hauses den gesamten Schmuck der Mülheimerin ein. Gegen 18 Uhr entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Der flüchtige Täter wird als südosteuropäischer Mann im Alter zwischen 38 und 40 Jahren beschrieben. Er sei zwischen 165 und 170 cm groß und habe eine korpulente Statur. Zur Tatzeit sei er mit einem Anzug und einem Mantel bekleidet gewesen.

Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden./Wrk

