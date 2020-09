Mülheim a.d. Ruhr: Fahrzeug entwendet und dann in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45478 MH.-Speldorf: Die Polizei erhielt am Montagmorgen (7. September) gegen 03:10 Uhr den Einsatz "PKW-Brand auf einer Grünfläche" an der Ruhrorter Straße. Die Feuerwehr löschte den Brand, sodass die Kriminalwache den Tatort übernehmen konnte. Der 35-jährige Besitzer des abgebrannten schwarzen VW (Typ: 1K) gab gegenüber den Beamten an, dass er sein Auto am Samstagabend (5. September) gegen 20 Uhr auf der Holzstraße/Lederstraße abgestellt habe. Der 35-Jährige hatte zu jeder Zeit beide zu dem Auto gehörigen Schlüssel sowie den Fahrzeugschein in seinem Besitz. Wie das Fahrzeug zur Ruhrorter Straße gekommen sei, könne er sich nicht erklären. Ein unabhängiger Zeuge konnte allerdings beobachten wie mehrere dunkel gekleidete Personen an der Ruhrorter Straß um den schwarzen VW schlichen und schließlich flüchteten. Zum jetzigen Zeitpunkt geht die zuständige Ermittlerin davon aus, dass das Fahrzeug zunächst entwendet und im Anschluss an der Ruhrorter Straße in Brand gesetzt wurde. Hintergründe sind bislang unklar. Daher sucht die Polizei dringend nach Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Holzstraße/Lederstraße wie auch an der Ruhrorter Straße aufgefallen sind und die weitere Hinweise geben können. Die Brandermittlerin bittet Zeugen sich unter der 0201/829-0 zu melden. /JH