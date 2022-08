Mülheim a.d. Ruhr: 71-Jähriger wird Kette vom Hals gerissen - Zeugenaufruf

45475 MH-Dümpten:

Gestern Nachmittag (13. August 2022) begab sich gegen 13:50 Uhr eine 71-jährige Frau von dem REWE Markt an der Aktienstraße 322 zu einer gegenüberliegenden Grünanlage in der Straße Im Beckerfelde. Ein Mann folgte ihr und riss ihr in der Grünanlage eine Kette vom Hals. Danach flüchtete der Unbekannte in Richtung Nordstraße.

Die Seniorin beschreibt den Mann als ca. 40-50 Jahre alt und ungefähr 170 cm groß. Er habe ein südländisches Erscheinungsbild und schwarze Haare. Er soll mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen Hosen bekleidet gewesen sein.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verdächtigen geben können, werden gebeten sich unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen und Mülheim a.d. Ruhr zu melden. /PaPe

