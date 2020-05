Mülheim a.d. Ruhr: 25-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45468 MH.-Eppinghofen: Ein 25 Jahre alter Mülheimer wurde am Freitagnachmittag (15.Mai) auf der Sandstraße von zwei Personen angegriffen und durch ein Messer schwer verletzt. Gegen 16.15 Uhr wartete der Mülheimer auf einen Freund. Plötzlich rannten mindestens zwei Männer auf ihn zu und schlugen auf ihn ein. Mit einem Messer stach einer aus der Gruppe auf den jungen Mann ein. Er verspürte einen starken Schmerz in der linken Seite - ahnte zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht, dass es sich um Messerstiche handelte. Zeugen alarmierten die Polizei. Die Gruppe der Tatverdächtigen teilten sich auf zwei Fahrzeugen auf. Bei den Autos handelt es sich um einen grauen Mercedes sowie einen kleinen weißen Pkw, beide Fahrzeuge mit Mülheimer Städtekennung. Sie flüchteten in Fahrtrichtung Tourainer Ring. Die Einsatzleitstelle der Polizei koordinierte Streifen- und Rettungswagen zum Tatort, andere Polizeibeamte fahndeten bereits nach den flüchtigen Autos. Auf dem Tourainer Ring, Höhe "Klöttschen" entdeckten die Beamten den grauen Mercedes. Die Polizei schaltete die Anhaltezeichen und das Blaulicht ein, um das Fahrzeug zu stoppen. Die Streifenbesatzung zog per Funkruf weitere Unterstützungskräfte für einen Zugriff hinzu und stieg aus dem Fahrzeug aus. Der Fahrer schien nervös, er steuerte sein Fahrzeug langsam weiter und versuchte einer Kontrolle zu entgehen. Währenddessen trafen die Unterstützungskräfte ein und blockierten den Mercedes so, dass eine Flucht nicht mehr möglich war. Die eingesetzten Beamten forderten den Fahrer (24) und den Mitfahrer (20) unter dem Vorhalt ihrer Dienstwaffen auf, das Auto zu verlassen. Beide Männer ließen sich widerstandslos festnehmen. In der Mittelkonsole des Mercedes fanden die Beamten ein Messer mit Blutanhaftungen. Das Messer wurde sichergestellt. Ob das Messer die Tatwaffe ist, muss die Kriminalpolizei prüfen. Bei dem 24-Jährigen bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Arzt entnahm ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Beide Männer verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam. Der 20-Jährige wurde am nächsten Tag entlassen. Der 24-jährige Tatverdächtige wurde am Folgetag (16.Mai) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft für den 24 Jahre alten Mülheimer an. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen, dauern an. Zeugen, die den Angriff beobachtet haben oder weitere Angaben zu den Verdächtigen oder das Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten sich bei dem Kriminalkommissariat 35 zu melden. /JH