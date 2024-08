Mülheim a. d. Ruhr: Verfolgungsfahrt mit entwendetem VW Polo - Diensthund spürt flüchtigen Fahrer auf

47058 MH-Speldorf: Am frühen Montagmorgen (05. August) gegen 2:05 Uhr flüchtete ein roter VW Polo, der im Rahmen einer Kontrollstelle auf der Duisburger Straße/ Akazienallee angehalten werden sollte. Die daraus resultierende Verfolgungsfahrt endete in einer Sackgasse. Die eingesetzten Beamten stellten die beiden Beifahrer noch am Fahrzeug. Der 19-jährige Fahrer flüchtete weiter fußläufig, wurde aber kurze Zeit später von einem Diensthund in einem nahegelegenen Grünstreifen gestellt. Der 19-Jährige führte den nach Diebstahl ausgeschriebenen VW Polo ohne Fahrerlaubnis und mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde er vorläufig festgenommen.

Montagmorgen hatten Beamte der Polizeiinspektion Mülheim eine Kontrollstelle an der Duisburger Straße/ Akazienallee eingerichtet. Gegen 2:05 Uhr beabsichtigten die dort eingesetzten Beamten einen roten VW Polo anzuhalten, der in Richtung Mülheim Innenstadt unterwegs war. Dieser verlangsamte nach den Anhaltezeichen zunächst die Geschwindigkeit, beschleunigte dann jedoch plötzlich, passierte die eingesetzten Beamten in der Kontrollstelle und ergriff die Flucht. Ein Streifenwagen nahm umgehend die Verfolgung des Polos über die Duisburger Straße auf. Die Verfolgungsfahrt endete jedoch schnell, nachdem der VW in der Sackgasse Schmale Straße mit einem Stein am Fahrbahnrand kollidierte.

Der Fahrer ergriff umgehend fußläufig die Flucht. Die zwei 19-jährigen Beifahrer blieben im Fahrzeug sitzen und konnten durch die Beamten gestellt werden. Umgehend wurden Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen eingeleitet und ein Diensthund hinzugezogen. Der Hundeführer folgte mit Diensthund Luzie dem Fluchtweg des Fahrers. Die Hündin nahm die Fährte auf und führte die Beamten zu einem Grünstreifen im Bereich Hornhof. Dort spürte Luzie den Tatverdächtigen in einem Gebüsch versteckt hinter einem Baum auf, sodass dieser durch die Beamten widerstandslos festgenommen werden konnte.

Es stellte sich heraus, dass der in Duisburg wohnende 19-Jährige mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit keine Fahrerlaubnis besitzt und mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand. Außerdem war der rote VW nach einem Diebstahl am 1. August in Essen zur Fahndung ausgeschrieben.

Nach Rücksprachen mit der Staatsanwaltschaft Duisburg wurden der 19-jährige Fahrer sowie die beiden Beifahrer nach erkennungsdienstlicher Behandlung im Laufe des Tages entlassen./hey

