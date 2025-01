Mülheim a. d. Ruhr: Mutmaßlicher Einbrecher flüchtet mit gestohlenem PKW - Festnahme

45468 MH-Altstadt: Gestern Nachmittag (09. Januar) konnte ein 34-jähriger Mülheimer, nachdem er vor einer Verkehrskontrolle mit einem gestohlenen Fahrzeug geflohen war, in einem Hotel gestellt werden. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann bereits mehrere Einbrüche begangen hat. Die Wohnung des Mülheimers wurde daraufhin durchsucht und zahlreiches Diebesgut gefunden. Der Mann wurde festgenommen.

Gegen 16:00 Uhr beabsichtigten Kollegen des Sicherheitsprojekts S.I.E. (Styrum, Innenstadt, Eppinghofen) einen Opel Corsa im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der Konrad-Adenauer-Brücke anzuhalten. Als die Beamten dem Fahrer Anhaltezeichen gaben, beschleunigte dieser und floh mit überhöhter Geschwindigkeit durch den innerstädtischen Bereich vor der Kontrolle.

Die Verfolgung mit den Streifenwagen endete schnell, als der Opel Corsa in eine Sackgasse fuhr. Der Fahrer verließ am Ende der Kanalstraße den PKW und setzte seine Flucht fußläufig fort. Verfolgt von den Beamten rannte der Mann in die Cäcilienstraße und flüchtete in ein dortiges Hotel. In dem Hotel konnten die Polizisten den Mann überwältigen und festnehmen.

Der 34-jährige Mülheimer stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte auch eine geringe Menge Kokain sowie Heroin bei sich. Des Weiteren fanden die Beamten eine größere Bargeldsumme in einer der Jackentaschen des 34-Jährigen.

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellten die Kollegen fest, dass der Opel Corsa und die daran angebrachten Kennzeichen gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben waren. Außerdem fanden die Beamten in dem Fahrzeug mögliches Einbruchswerkzeug sowie weitere Betäubungsmittel.

Im Rahmen der Sachverhaltsklärung ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mülheimer mutmaßlich bereits mehrere Einbruchsdelikte begangen hat. Unmittelbar nahmen die Kollegen Kontakt zur Staatsanwaltschaft Duisburg auf, die einen Durchsuchungsbeschuss bei dem zuständigen Amtsgericht anregte. Mit dem erhaltenen Beschluss durchsuchten die Kollegen die Wohnung des mutmaßlichen Einbrechers mit deutscher und belarussischer Staatsangehörigkeit.

In der Wohnung fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe sowie zahlreiche Gegenstände, die offenbar aus begangenen Einbrüchen stammen. Darunter befanden sich u.a. mehrere Mobiltelefone, Tablets, Schlüssel, eine antike Schusswaffe sowie diverse Kosmetika.

Der 34-Jährige Mülheimer wurde festgenommen und die mutmaßliche Tatbeute, das Einbruchswerkzeug sowie der gestohlene Fluchtwagen sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Eine der Hauptaufgaben besteht nun darin, das mutmaßliche Diebesgut den entsprechenden Einbrüchen zuzuordnen. /hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell