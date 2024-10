Mülheim a. d. Ruhr: Motorradfahrer angefahren - Zeugenaufruf

45481 MH.-Saarn: Am Montagmittag (30. September), gegen 11.45 Uhr hielt ein 26-jähriger Motorradfahrer an der Kreuzung Kölner Straße/ Mintarder Straße an der roten Ampel. Als die Ampel auf Grün umsprang, überholte den Motorradfahrer ein schwarzer Kombi. Dabei touchierte ihn der PKW am rechten Fuß. Der 26-jährige Mülheimer wurde bei dem Vorfall leicht am Fuß verletzt.

Den Fahrer des PKW flüchtete vom Unfallort. Der Motorradfahrer beschreibt ihn als ca. 50 Jahre alten Mann mit deutschem Erscheinungsbild und gräulich, weißer "Halbglatze". Zudem habe er ein blaues Oberteil getragen.

Sollten Sie Angaben zu dem Unfall oder dem Unfallverursacher machen können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail unter hinweise.essen@polizei.nrw.de /hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell