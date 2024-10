Mülheim a. d. Ruhr: 42-jährige durch Tritte lebensgefährlich verletzt - Mordkommission eingerichtet

45468 MH-Altstadt I: Samstagabend (19. Oktober) wurde eine 42-jährige Mülheimerin an der Schloßstraße von einem 40-jährigen Mann durch Schläge und Tritte gegen den Kopf lebensgefährlich verletzt. Der 40-Jährige flüchtete vom Tatort, konnte aber noch am Abend festgenommen werden. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Gegen 21:20 Uhr wurde die 42-jährige in der Nähe der U-Bahnhaltestelle Stadtmitte an der Schloßstraße von dem Tatverdächtigen unvermittelt niedergeschlagen und am Boden liegend getreten. Nach der Tat flüchtete der Mann vom Tatort. Die lebensgefährlich verletzte Mülheimerin wurde vor Ort durch Rettungskräfte betreut und sofort in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht derzeit nicht mehr.

Der Tatverdächtige konnte an dem Abend im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen angetroffen und festgenommen werden. Die Polizei Essen hat eine Mordkommission eingerichtet und hat an dem Abend umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen an dem Tatort durchgeführt sowie mehrere Zeugen vernommen. Sowohl die Hintergründe der Tat als auch die Motivlage des 40-Jährigen sind Teil der Ermittlungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde Sonntagmittag (20. Oktober) ein Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen den 40-jährigen Mülheimer mit deutscher Staatsangehörigkeit erlassen. /hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell