Mülheim a. d. Ruhr: 19-Jähriger verunfallt bei Verfolgungsfahrt - Fußgänger auf A40 erfasst

45472 MH-Altstadt I: Gestern Abend (2. Januar) flüchtete ein 19-Jähriger vor einer Verkehrskontrolle mit einem BMW. Bei der Verfolgungsfahrt kollidierte er auf der BAB 40 mit einem Fußgänger und weiteren Fahrzeugen. Kurz nach Verlassen der Autobahn gelang es eingesetzten Beamten den 19-Jährigen und seinen 17-jährigen Beifahrer zu stellen.

Gegen 18:00 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Mülheim an der Ruhr einen BMW-Fahrer anzuhalten, nachdem dieser die Busspur am Hauptbahnhof befahren hatte. Als die Beamten dem Fahrzeug Anhaltezeichen gaben, flüchtete der Fahrzeugführer mit erhöhter Geschwindigkeit vor den Polizisten über die Essener Straße. An der Anschlussstelle Mülheim Heißen fuhr der BMW auf die BAB 40. Bei dem Versuch über den Standstreifen an dem zähfließenden Verkehr vorbei zu kommen, touchierte der BMW vor der Abfahrt Mülheim Heimaterde zwei Fahrzeuge auf dem rechten Fahrstreifen. Im Rahmen des Verkehrsunfalls wurde ebenfalls ein 25-jähriger Fußgänger angefahren. Dieser hatte sich scheinbar auf die Autobahn verirrt. Der 25-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt trotz der Unfälle fort und verließ die Autobahn an der Abfahrt Heimaterde. Auf Höhe einer Tankstelle am Humboldtring verließen der Fahrer und Beifahrer schlagartig das Auto und versuchten fußläufig zu flüchten. Den Polizisten gelang es nach einer kurzen Nacheile den 19-jährigen Fahrer und den 17-Jährigen Beifahrer zu stellen. Die beiden rumänischen Staatsbürger aus Essen wurden anschließend zu der Polizei Wache Mülheim gebracht und das Fahrzeug sichergestellt.

Im Rahmen der Sachverhaltsklärung fiel auf, dass der 19-Jährige keinen Führerschein besitzt, das Fahrzeug nicht angemeldet ist und die Kennzeichen nicht zu dem BMW gehören. Der junge Essener muss sich jetzt unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, der fahrlässigen Körperverletzung bei Verkehrsunfall, der Verkehrsunfallflucht, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis, dem Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Pflichtversicherung und wegen Kennzeichenmissbrauchs verantworten.

Die Ermittlungen wegen der Verkehrsunfälle werden durch die Autobahnpolizei Düsseldorf geführt. /hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell