Mülheim: 63-Jähriger nach Brand in einem Mehrfamilienhaus verstorben

45468 MH-Altstadt: Am Freitagmorgen (6. Oktober) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 7:15 Uhr zu einem Wohnungsbrand am Kohlenkamp gerufen. Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten mehrere Bewohner aus dem Haus und löschten den Brand.

Ein 63-Jähriger erlitt durch den Brand und die Rauchgase schwerste Verletzungen. Er wurde von einem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht und musste im Laufe des Wochenendes in eine Spezialklinik verlegt werden. Hier erlag er seinen Verletzungen und verstarb am Samstagabend.

Durch die Rauchgase mussten 17 weitere Hausbewohner ärztlich betreut werden. Keiner der Verletzten musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Noch am Freitag nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache auf und sicherten Spuren. Bei ihrer Arbeit werden die Ermittler durch Brandsachverständige unterstützt. Aktuell ist das Mehrfamilienhaus nicht bewohnbar./Wrk

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell