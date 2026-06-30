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Mülheim: 48 Paare feiern Pop-up-Hochzeit
© PR-Fotografie Köhring
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Mülheim: 48 Paare feiern Pop-up-Hochzeit

Die erste Pop-up-Hochzeit in Mülheim war aus Sicht des Evangelischen Kirchenkreises ein voller Erfolg. In der Mülheimer Altstadt haben sich am Samstag (27.6.) 48 Paare segnen oder trauen lassen.

Veröffentlicht: Dienstag, 30.06.2026 06:20

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31 Paare bekamen einen Segen, 17 wurden getraut. Dazu kamen 37 angemeldete Paare und elf, die spontan vorbeigekommen sind. Die Feiern liefen an mehreren Orten in der Altstadt, zum Beispiel in der Petrikirche, am Ruhrufer und im Altenhof-Turm. Das Angebot gehörte zur bundesweiten Aktion „Einfach heiraten“ der evangelischen Kirche. Für die Paare war das Format vor allem unkompliziert: Sie konnten ohne großen Aufwand mitmachen und teils sogar spontan entscheiden. Rund um die Petrikirche gab es an verschiedenen Ständen Fingerfood, Slush-Ice, Muffins und Getränke. Wer wollte, konnte sich von Profis fotografieren lassen.

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