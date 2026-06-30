Mülheim: 48 Paare feiern Pop-up-Hochzeit

31 Paare bekamen einen Segen, 17 wurden getraut. Dazu kamen 37 angemeldete Paare und elf, die spontan vorbeigekommen sind. Die Feiern liefen an mehreren Orten in der Altstadt, zum Beispiel in der Petrikirche, am Ruhrufer und im Altenhof-Turm. Das Angebot gehörte zur bundesweiten Aktion „Einfach heiraten“ der evangelischen Kirche. Für die Paare war das Format vor allem unkompliziert: Sie konnten ohne großen Aufwand mitmachen und teils sogar spontan entscheiden. Rund um die Petrikirche gab es an verschiedenen Ständen Fingerfood, Slush-Ice, Muffins und Getränke. Wer wollte, konnte sich von Profis fotografieren lassen.