Mülheim: 46-Jähriger nach Flucht vor der Polizei festgenommen

Essen: Ladendieb leistet auf Wache Widerstand und wirft

Polizeimeldungen Essen (ots) - 45356 E.-Bergeborbeck: Am Samstagabend (3. Dezember) stahl ein 48-jähriger Kroate in einem Baumarkt an der Econova-Allee unter anderem einen Akkuschrauber.