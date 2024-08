Mülheim: 12-jähriger Can B. vermisst - Fotofahndung

45479 MH-Broich: Mit Fotos sucht die Vermisstenstelle der Polizei Essen nach dem 12-jährigen Can B. Dieser war am Freitagnachmittag (23. August) nicht aus der Schule zu seiner Wohnanschrift in Mülheim-Broich zurückgekehrt.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der 12-Jährige ein dunkles Sweatshirt, eine Jogginghose und einen Fischerhut. Außerdem hatte er seinen Schulrucksack dabei. Can ist ungefähr 160 cm groß und hat braune Haare. Möglicherweise könnte der Vermisste auch im Bereich Essen-Kray unterwegs sein.

Alle bisherigen Suchmaßnahmen blieben leider erfolglos.

Sie können die Fotos des Vermissten unter dem folgenden Link abrufen:

https://polizei.nrw/fahndung/144426

Bitte melden Sie sich unter 0201/829-0 bei der Leitstelle der Polizei Essen, wenn Sie Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben können./Wrk

