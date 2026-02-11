Mühlheim an der Ruhr: Unbekannte rauben Schmuck von Seniorin - Zeugenaufruf

Die 86-jährige Mülheimerin befand sich gegen 16:30 Uhr auf der Straße Gracht nahe der Kolpingstraße, als neben ihr ein weißes Auto hielt. Darin befanden sich die beiden unbekannten Männer und fragten die Seniorin in gebrochenem Deutsch nach dem Weg zu einem Einkaufszentrum. Da sie den beiden Unbekannten nicht weiterhelfen konnte, lief sie weiter in Richtung Fichtestraße. In der Fichtestraße wendeten die Männer ihren Pkw, hielten erneut neben der 86-Jährigen und schlugen ihr aus dem Auto heraus gegen ihren Arm. Dabei raubten sie zwei Goldringe. Die Frau blieb unverletzt.