MST: Line Up für Summer Open Air komplett

Vorab stehen die Hannoveraner Band Marquess und die Rockband "Die Lärmer" auf der Bühne. Damit stehen jetzt alle Künstler fest, die beim Mülheim Summer Open Air im MüGa-Park mit dabei sein werden. Tickets für den Samstagabend gibt es für 39 Euro. Die Karten werden ab morgen (21.3.) 6 Uhr online und auch in der Touristinfo zu kaufen sein. Schon bekannt war das Line Up für den Electronic Friday am 8. August. Hier stehen u.a. David Puentez, Noel Holler und Jasmin Blust am Pult. Hier sind laut Veranstalter MST bereits 2.000 Tickets verkauft.