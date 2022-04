MST lädt zu zwei Erlebnistouren ein

Das Mülheimer Stadtmarketing und die Tourismus bietet am Donnerstag (28. April) eine Erlebnistour zur Freilichtbühne und am Freitag (29. April) einen Stadtteilrundgang durch Broich an. Die Freilichtbühne, der Steinbruch und der angrenzende Park werden am Donnerstag von 18 bis 19 Uhr erkundet.

