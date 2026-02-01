MST bietet vier Touren im Februar

Heute (1.2.) geht es um 19 Uhr mit der Taschenlampe durch Schloss Broich. Eine Woche später startet eine Bustour zu Tiger & Turtle, Zeche Zollverein und anderen beleuchteten Sehenswürdigkeiten. Am 8. Februar zeigt sich Schloss Broich im Lichterzauber. Ende Februar öffnet das Historische Rathaus seine Türen für Besucher. Die Preise liegen zwischen 14 und 44 Euro. Tickets gibt es online oder in der Touristinfo, heißt es von der Stadtmarketing-Gesellschaft.