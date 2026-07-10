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Morgen Frauenschwimmen im Hallenbad Süd
© Martin Möller / Funke Foto Services
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Morgen Frauenschwimmen im Hallenbad Süd

Im Hallenbad Süd findet morgen (11.07.) wieder Frauenschwimmen statt. Das Angebot richtet sich an Frauen ab 16 Jahren und läuft von 8 bis 13 Uhr.

Veröffentlicht: Freitag, 10.07.2026 10:32

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Nach Angaben der SWiMH gGmbH soll das Angebot Frauen einen geschützten Raum für Sport und Erholung bieten. Der Eintritt ist deshalb an diesem Tag ausschließlich für Frauen ab 16 Jahren möglich. Männer, Kinder und Jugendliche können stattdessen das Friedrich-Wennmann-Bad nutzen. Für die Sicherheit im Schwimmbadbereich sorgt ein Team aus weiblichen Aufsichtskräften. In Eingangsbereich und Technik kann jedoch auch männliches Personal eingesetzt werden.

Der Eintritt kostet 4 Euro, ermäßigt 2 Euro.

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