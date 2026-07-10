Morgen Frauenschwimmen im Hallenbad Süd

Nach Angaben der SWiMH gGmbH soll das Angebot Frauen einen geschützten Raum für Sport und Erholung bieten. Der Eintritt ist deshalb an diesem Tag ausschließlich für Frauen ab 16 Jahren möglich. Männer, Kinder und Jugendliche können stattdessen das Friedrich-Wennmann-Bad nutzen. Für die Sicherheit im Schwimmbadbereich sorgt ein Team aus weiblichen Aufsichtskräften. In Eingangsbereich und Technik kann jedoch auch männliches Personal eingesetzt werden.

Der Eintritt kostet 4 Euro, ermäßigt 2 Euro.