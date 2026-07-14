Mordverdächtige 17-Jährige aus dem Ruhrgebiet ausgeliefert

Die Jugendliche steht im Verdacht, am 14. Januar einen gleichaltrigen Schüler auf der Terrasse eines leerstehenden Hauses in Castrop-Rauxel mit einem Messerstich in den Hals getötet zu haben. Nach der Tat war sie zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt worden — sie hatte Notwehr geltend gemacht, was zunächst plausibel schien. Erst die Auswertung ihres Handys lieferte Hinweise auf einen geplanten Mord. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits geflohen. Spezialisierte Ermittler spürten sie schließlich in Litauen auf. Das Mädchen wartet nun auf den Prozess.