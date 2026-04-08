Mordkommission ermittelt nach Familienstreit

Nach einem blutigen Familienstreit am Ostermontag (6.4.) in Mülheim ermittelt eine Mordkommission der Polizei. Ein 62-jähriger Mülheimer soll am Montagnachmittag in einer Wohnung in der Straße Am Eisenstein einen 23-Jährigen aus Oberhausen mit einer Stichwaffe attackiert und lebensgefährlich verletzt haben. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen festnehmen, es wurde Haftbefehl erlassen. Der 62-Jährige ist aber unter Auflagen wieder auf freiem Fuß, sagte uns ein Polizeisprecher. Mittlerweile schwebt der junge Mann nicht mehr in Lebensgefahr. Die Kripo ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und warum der Familienstreit so eskaliert ist.