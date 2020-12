Monheim am Rhein/Mülheim an der Ruhr: Flucht mit Axt von Monheim (ME) nach Mülheim - 25-Jähriger zerlegte Mobiliar mit

Am gestrigen Montagmittag (7. Dezember, gegen 12:10 Uhr) drang ein 25-jähriger Mann gewaltsam in die Wohnung einer jungen Frau in Monheim am Rhein ein. In Begleitung eines 28-jährigen Serben zerstörte er mit einer Axt Wohnungstüren und Mobiliar. Laut schreiend soll er Gegenstände aus einem Fenster geworfen haben. Die Mieterin versteckte sich im Badezimmer und sicherte die Tür. Trotz der Sicherung drang der wohnungslose 25-jährige ehemalige Bekannte in das Bad ein. Er bedrohte massiv die junge Frau, bis der 28-jährige Mittäter ihn zunächst aus dem Badezimmer und dann aus der Wohnung zog. Gemeinsam flüchteten beide Männer mit einem Fahrzeug. Polizeibeamte der Wache Langenfeld sicherten sofort den Tatort und fahndeten nach den bewaffneten Männern. Die Ermittlungen der Polizei nach den Flüchtigen deuteten ins Ruhrgebiet. Die Polizeiinspektion in Mülheim/Ruhr übernahm die Erkenntnisse und forderte Spezialeinheiten und Beamte der Hundertschaft an. Nach Überprüfung einiger möglicher Anlaufstellen in Mülheim/Ruhr erfolgte letztendlich der erfolgreiche Zugriff auf beide Männer. In einem Mehrfamilienhaus an der Kaiserstraße griffen die Beamten zu. Der 25- Jährige verletzte sich bei der Festnahme. Nach ambulanter Behandlung seiner Verletzungen wurde er, genau wie sein 28-jähriger Komplize, festgenommen. Weitere Ermittlungen laufen in Mülheim/Ruhr und in Monheim am Rhein. /Peke

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell