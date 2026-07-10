Mölmsche Kirmes startet: Vier Tage Spaß in Mülheim

Los geht es heute ab 13 Uhr – samstags öffnet die Kirmes ebenfalls um 13 Uhr, sonntags bereits ab 12 Uhr und am Montag wieder ab 13 Uhr.





Wer am Montag in Vereinstrikot oder Vereinsshirt kommt, profitiert vom traditionellen „Tag der Vereine" mit Preisreduzierungen bei den Fahrgeschäften. Ein besonderes Highlight für Nostalgiker: Eine Schau historischer Kirmesorgeln erinnert an alte Zeiten – darunter Instrumente der Gebrüder Wellershaus aus Mülheim-Saarn. Im Biergarten im Grünen lässt sich bei einem kühlen Getränk vom Trubel erholen.





Veranstaltet wird die Mölmsche Kirmes von der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH.