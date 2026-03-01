Mobile Prüfstation des ADAC kommt nächste Woche nach Mülheim

Ihr könnt dort unter anderem eure Bremsen, Stoßdämpfer und die Außenbeleuchtung eures Fahrzeugs überprüfen lassen. ADAC-Mitglieder erhalten zwei Prüfungen kostenlos, Nicht-Mitglieder können eine Prüfung gratis durchführen lassen. Für bestimmte Lichtsysteme fallen zusätzliche Kosten an. Zusätzlich bietet der ADAC kostenpflichtige Services wie Sicherheits-, Urlaubs- oder Gebrauchtwagenchecks sowie Klimaanlagenwartungen an. Eine telefonische Terminvereinbarung im Voraus ist notwendig. Weitere Informationen, die Telefonnummer und die genauen Uhrzeiten der Prüfungen gibt es hier.