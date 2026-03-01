Mobile Prüfstation des ADAC kommt nächste Woche nach Mülheim
Die Mobile Prüfstation des ADAC Nordrhein kommt vom 2. bis 6. März zu uns nach Mülheim auf den Parkplatz an der Stadthalle. Sowohl Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder können wichtige Funktionen ihres Fahrzeugs testen lassen.
Ihr könnt dort unter anderem eure Bremsen, Stoßdämpfer und die Außenbeleuchtung eures Fahrzeugs überprüfen lassen. ADAC-Mitglieder erhalten zwei Prüfungen kostenlos, Nicht-Mitglieder können eine Prüfung gratis durchführen lassen. Für bestimmte Lichtsysteme fallen zusätzliche Kosten an. Zusätzlich bietet der ADAC kostenpflichtige Services wie Sicherheits-, Urlaubs- oder Gebrauchtwagenchecks sowie Klimaanlagenwartungen an. Eine telefonische Terminvereinbarung im Voraus ist notwendig. Weitere Informationen, die Telefonnummer und die genauen Uhrzeiten der Prüfungen gibt es hier.