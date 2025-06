Mitmachwoche in Eppinghofen startet nächsten Montag (23.06.)

Im Mittelpunkt stehen kreative und nachhaltige Ideen: So gibt es zum Beispiel eine Upcycling-Aktion im Forum, bei der ihr aus alten Materialien neue Dinge basteln könnt. An der Realschule an der Mellinghofer Straße könnt ihr Vogelhäuschen oder Vogelfutterstationen bauen. Die Angebote sind kostenlos und richten sich an Kinder, Familien und alle Interessierten. Für einige Aktionen könnt ihr euch ab sofort anmelden, bei anderen könnt ihr einfach vorbeikommen. Eine Übersicht über alle Aktionen findet ihr hier.

Organisiert wird die Woche vom Stadtteilmanagement Eppinghofen gemeinsam mit vielen Einrichtungen im Stadtteil.