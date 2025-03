Mit Sauna-Song: Spaßband tritt beim ESC für Schweden an

Stockholm (dpa) - Schweden schickt die Spaßband KAJ zum Eurovision Song Contest (ESC) nach Basel. Am späten Samstagabend gewannen die Finnlandschweden mit ihrem Song «Bara bada bastu» (deutsch: «Geh einfach in die Sauna») den schwedischen ESC-Vorentscheid, wie der Rundfunksender SVT und die Veranstalter des Musikwettbewerbs mitteilten.

Die Musiker gehören der schwedischsprachigen Minderheit in Finnland an. In ihrem eingängigen Ulk-Song, der folkloristische mit elektronischen Elementen verbindet, spielen KAJ auf die Vorliebe ihrer Landsleute für das Saunieren an.

Es ist nicht das erste Mal, dass Musiker aus einem anderen Land für Schweden beim ESC antreten. Im vergangenen Jahr schickte das Land die norwegischen Zwillinge Marcus und Martinus ins Rennen.

Wie oft Schweden schon gewonnen hat

Schweden hat den ESC bislang siebenmal für sich entscheiden können - nur Irland hat das genauso oft geschafft. Im vergangenen Jahr wurde der ESC im schwedischen Malmö ausgerichtet, weil die Sängerin Loreen («Tattoo») den Contest 2023 gewonnen hatte. Für die Schwedin war es schon der zweite ESC-Sieg. 2012 hatte sie den Contest in Baku mit «Euphoria» gewonnen.

Seinen wohl größten Augenblick bei dem Wettbewerb erlebte Schweden allerdings vor mehr als 50 Jahren: Im Jahr 1974 hatte die Popgruppe Abba den damaligen Grand Prix im englischen Brighton mit ihrem Beitrag «Waterloo» gewonnen. Der Erfolg machte Abba schlagartig international bekannt.

Der größte Musikwettbewerb der Welt mit mehr als 150 Millionen Zuschauern vor den Fernsehbildschirmen findet im Mai im schweizerischen Basel statt.