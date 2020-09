Mit Radio Mülheim zu Tom Gregory

Aus Blackpool ins Ruhrgebiet. Er war im Vorprogramm u.a. von Jessie J und Will.i.am und startet jetzt mit seinem ersten Album durch. Seine Hits wie "Never Let Me Down", "Fingertips" oder "Rather Be You" spielen wir sehr gerne für euch im Radio.

© Foto Credit by Maximilian König