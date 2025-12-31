Mini-Jobber in Mülheim bekommen ab Januar mehr Geld

Wer zehn Stunden pro Woche arbeitet, bekommt 47 Euro mehr im Monat, rechnet die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten vor. Besonders viele Mini-Jobber gibt es in der Gastronomie: 1.720 Menschen arbeiten dort auf 520-Euro-Basis. Die Gewerkschaft fordert bessere Bezahlung für Mini-Jobber und kritisiert, dass sie oft schlechter behandelt werden als Vollzeitkräfte. 59 Prozent der Mini-Jobber in Mülheim sind Frauen. Die Gewerkschaft warnt: Mini-Jobs können zur beruflichen Sackgasse werden und führen später zu geringeren Renten. Sie fordert eine Reform des Systems.





Hinweis: Zum Thema Mini-Jobber gibt es unterschiedliche Zahlen. Die Minijob-Zentrale kommt nach eigenen Angaben auf nur 12.717 geringfügig Beschäftige in Mülheim. Die Differenz entsteht, weil Bundesagentur für Arbeit und Minijob‑Zentrale unterschiedliche Grundgesamtheiten, Zeitpunkte und Definitionen nutzen – sie zählen also nicht exakt dasselbe. Die Gewerkschaft verwendet die Zahlen der Arbeitsagentur.