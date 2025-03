Mindestens elf Tote bei russischem Luftangriff in Ostukraine

Dobropillja (dpa) - Russland hat mit einem neuen schweren Luftangriff in der ostukrainischen Bergbaustadt Dobropillja im Gebiet Donezk laut Behörden mindestens elf Menschen getötet. Es gab bei den Treffern in Wohnhäusern auch mindestens 30 Verletzte, darunter fünf Kinder, wie die Rettungskräfte mitteilten. Acht fünfgeschossige Wohnhäuser und rund 30 Autos seien beschädigt worden. Etwa 20 Wohnungen gerieten in Brand, hieß es.

Russland setzte demnach seinen Mehrfachraketenwerfer vom Typ Tornado ein, aber auch Drohnen und eine Rakete vom Typ Iskander. Die Stadt war bereits oft Ziel von Angriffen. Am Abend war zunächst von fünf Toten die Rede gewesen. Insgesamt starben seit Freitag in der Region Donezk mindestens 20 Menschen, wie Gouverneur Wadym Filaschkin bei Telegram mitteilte.

Selenskyj: Sanktionen gegen Russland

«Solche Angriffe zeigen, dass sich die Ziele Russlands nicht geändert haben», schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Facebook. «Deshalb ist es entscheidend, dass wir weiterhin unser Bestes tun, um Leben zu schützen, unsere Luftabwehr zu stärken und die Sanktionen gegen Russland zu verschärfen», sagte er. «Alles, was Putin hilft, den Krieg zu finanzieren, muss zusammenbrechen.»

Nach der Aussetzung der US-Militärhilfe für die Ukraine nutzt Kremlchef Wladimir Putin nach Meinung von Experten die Lage aus, um seine Kriegsziele schneller umzusetzen. Unter anderem will er die bisher nicht vollständig besetzten Gebiete Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja komplett unter russische Kontrolle bringen.

Auch im Gebiet Charkiw im Osten der Ukraine kamen laut Behörden mindestens drei Menschen ums Leben. Mehrere Menschen wurden demnach bei dem Drohnenangriff mitten in der Nacht verletzt.

Die Angaben sind von unabhängiger Seite nicht überprüfbar. Russland führt seit mehr als drei Jahren einen zerstörerischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.