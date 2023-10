Mindestens 40 Tote nach Attacke aus Gaza auf Israel

Gaza/Tel Aviv (dpa) - Bei den Großangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel sind mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der Rettungsdienst Magen David Adom am Samstag mit. Die Rettungskräfte hätten zudem Hunderte Verletzte behandelt.

Neben Attacken mit mehreren Tausend Raketen auf israelische Ortschaften drangen nach Armeeangaben auch bewaffnete Palästinenser bei dem Überraschungsangriff über Land, See und Luft nach Israel vor. Es kam zu schweren Kämpfen mit israelischen Soldaten. Zudem gab es unbestätigte Berichte über Geiselnahmen und Entführungen in den Gazastreifen. In Tel Aviv, Jerusalem und anderen Städten Israels heulten laut Armee Warnsirenen. Das Land wurde nach Angaben der Armee in Kriegsbereitschaft versetzt.

Die israelische Armee teilte mit, es seien 17 Militäranlagen und 4 Kommandozentren der Hamas angegriffen worden. Ägypten bemüht sich eigenen Angaben zufolge intensiv um eine Beruhigung der Lage. In der Vergangenheit hatte Kairo immer wieder zwischen Israel und militanten Palästinenserfraktionen im Gazastreifen vermittelt.