Millionen-Förderung für neues Zentrum für Wasserforschung

In Essen wird bald verstärkt in Sachen Wasser geforscht. Die Uni baut ein Zentrum für Wasserforschung. Das bekommt den Namen „FutureWaterCampus“. Für den Aufbau gibt das Land NRW 11,5 Millionen Euro Fördergeld. In dem Neubau sollen bald Fachleute aus verschiedenen Bereichen in modernen Laboren weltweite Wasser-Probleme lösen. Ein wichtiges Ziel des neuen Zentrums: Die Experten versuchen neue Erfindungen aus dem Labor in einer großen Versuchshalle direkt in die Praxis zu übertragen.