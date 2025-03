Mike + The Mechanics feiern 40. Jubiläum mit Platte und Tour

London (dpa) - Nach der Abschiedstour von Genesis widmet sich Gitarrist Mike Rutherford wieder seiner anderen Band. Mike + The Mechanics, ursprünglich als Nebenprojekt gestartet, hat längst einen eigenen Platz in der Geschichte der Popmusik etabliert. Jetzt feiert die Gruppe ihr 40. Jubiläum mit einer Singles-Compilation und einer ausgedehnten Tournee, die sie auch nach Deutschland führt.

Die größten Hits auf CD und Vinyl

«Looking Back - Living The Years» lautet der Titel sowohl der Tour, also auch der neuen Zusammenstellung, die auf CD und auch als Doppel-LP erscheint. Enthalten sind Klassiker aus verschiedenen Phasen der Band mit den verschiedenen Sängern Paul Young (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Solokünstler) und Paul Carrack sowie den beiden aktuellen Frontmännern Andrew Roachford und Tim Howar.

Von den Anfängen über das atmosphärische «Silent Running» über die Grammy-nominierten Hits «All I Need Is A Miracle» und «Living Years» bis zum Ohrwurm «Over My Shoulder» erinnern diese «Best of»-CD und -LP mit 16 Tracks daran, wie präsent Mike + The Mechanics im Radio und in den Hitparaden der 80er und 90er Jahre waren. Und das ganz nebenbei, während Mike Rutherford auch mit Genesis erfolgreich war.

Jubiläumstournee mit einem Hauch von Genesis

Bei den Konzerten ihrer Jubiläumstournee, die in Großbritannien bereits begonnen hat und Mike + The Mechanics im April und Mai nach Deutschland führt, wird die Band wie üblich auch Genesis-Klassiker wie «Land Of Confusion» oder «I Can't Dance» zum Besten geben. Dazu passt, dass die Band einen neuen Drummer hat. Phil Collins' Sohn Nic wird wie schon auf der Abschiedstournee von Genesis am Schlagzeug sitzen.