Mietpreise in Mülheim steigen weiter an

Innerhalb von vier Jahren erhöhten sich die Preise für Mietwohnungen in Mülheim um etwa 16 Prozent auf durchschnittlich rund 8,40 Euro pro Quadratmeter.

Auch im überregionalen Vergleich zeigt die immowelt-Analyse einen Aufwärtstrend: Seit 2022 haben sich die Preise bei Neuvermietungen in 80 untersuchten Großstädten im Schnitt um fast 14 Prozent erhöht. In einzelnen Städten, darunter Mülheim, fiel der Zuwachs noch stärker aus. Damit setzt sich die angespannte Entwicklung auf vielen Wohnungsmärkten fort.

Laut immowelt gibt es mehrere Gründe für die erhöhten Preise. Gestiegene Zinsen und Baukosten würden zu Einbrüchen im Neubau führen. Kaufinteressenten würden deshalb auf den Mietmarkt ausweichen und allgemein würde es dort sowieso schon eine erhöhte Nachfrage geben. Außerdem würden höhere Instandhaltungskosten den Markt für Mietwohnungen zusätzlich belasten.