Mick Schumacher fährt Langstrecken-WM für Alpine

Abu Dhabi (dpa) - Mick Schumacher fährt im kommenden Jahr für Alpine in der Langstrecken-Weltmeisterschaft, wie der französische Hersteller bekannt gab.

Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher wird damit auch bei den legendären 24 Stunden von Le Mans am Steuer des Alpine A424 sitzen. Mitte des vergangenen Monats hatte der 24-Jährige im südspanischen Jerez de la Frontera den Prototypen bereits getestet.

Ob der seine Rolle als Test- und Ersatzfahrer in der Formel 1 beim deutschen Werksteam Mercedes behält, blieb zunächst offen. Einen Stammplatz in der Königsklasse hatte er nach zwei durchwachsenen Jahren beim amerikanischen Haas-Team in diesem Jahr nicht bekommen. Bei Haas wurde er durch Landsmann Nico Hülkenberg ersetzt.

Schumacher leistete in diesem Jahr als Reservepilot für Mercedes viel Arbeit im Simulator vor allem an den Rennwochenenden. Auch fürs kommende Jahr bot sich dem ehemaligen Formel-2- und Formel-3-Meister kein Stammplatz bei einem Team. Daher suchte er verstärkt nach Möglichkeiten, um wieder regelmäßig Fahrpraxis sammeln zu können und absolvierte unter anderem bereits im Oktober Tests für Alpine. «Es lief rund für uns», hatte Alpine-Sportdirektor Bruno Famin damals gesagt.