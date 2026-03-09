Michael Sommerstange startet neue Spenden-Radtour für die Aktion Lichtblicke

In diesem Jahr führt Sommerstanges Spendenfahrt von Palermo auf Sizilien bis nach San Marino. Damit vollendet der passionierte Radfahrer zugleich ein persönliches Vorhaben. Insgesamt wird er rund 2.600 Kilometer zurücklegen.

Die Strecke hat für ihn eine besondere Bedeutung:

„Wenn ich fertig bin, dann habe ich alle Küstenmillimeter von Südeuropa abgeradelt. Das sind dann siebzehneinhalbtausend Kilometer durch 18 Länder.“

Vor allem die Routen entlang der Küste faszinieren ihn. „Es ist einfach wunderschön, wenn man rechts das Meer und links die Berge hat. Das ist sehr inspirierend – für mich und auch für die Menschen, die meine Reise verfolgen.“