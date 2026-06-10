Mezzomar: Mülheimer Kult-Restaurant ist Geschichte

Laut MWB hatte das Restaurant zuletzt Mietschulden von rund 50.000 Euro angehäuft – und auf Kontaktversuche des Vermieters nicht mehr reagiert.





Schon während der Corona-Pandemie hatte MWB dem Betreiber geholfen: Flexible Zahlungsvereinbarungen wurden getroffen und ein fünfstelliger Betrag an Miete erlassen, heißt es. Den entscheidenden Auslöser für die Schließung lieferte das letzte Mai-Wochenende: Unbekannte versuchten demnach, das Restaurant ohne Absprache mit MWB auszuräumen. Der Vermieter ließ daraufhin die Schlösser austauschen. Die Betreiber des Mezzomar haben sich bislang weder gegenüber MWB noch gegenüber Radio Mülheim geäußert.





Wie es mit dem Lokal weitergeht: MWB will zunächst die Mietschulden rechtlich klären und dann ein neues Gastronomiekonzept für die attraktive Lage an der Ruhrpromenade suchen, heißt es vom Unternehmen.