Metropolradruhr bekommt neuen Betreiber

Der neue Betreiber löst nextbike aus Leipzig ab. Das Unternehmen hatte das System seit 2010 betrieben. Alle bisherigen Stationen bleiben bestehen. Die neuen Räder haben acht Gänge statt wie bisher drei. Ab Herbst 2026 kommen auch E-Lastenräder dazu, etwa in Neukirchen-Vluyn und Datteln. Die Preise bleiben gleich: eine Stunde kostet einen Euro, im Jahrestarif für 60 Euro sind täglich 60 Freiminuten enthalten. Bis zum Wechsel im April läuft alles wie gewohnt weiter, laut RVR.