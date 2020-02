Messi und Lewis Hamilton als Sportler des Jahres geehrt

Laureus Awards

Hamilton nahm den Sportpreis am Montagabend bei einer Gala in der Verti Music Hall aus den Händen des früheren Fußballtrainers Arsène Wenger entgegen. «Das ist so unglaublich, die Größen zu sehen, denen ich jetzt folgen darf», sagte der 35-Jährige auf der Bühne: «Ich wurde von vielen von euch inspiriert.» Messi (32) war nicht nach Berlin gereist und übermittelte seinen Dank per Video.

Die Laureus World Sports Awards sind die einzige weltweite Preisverleihung, bei der in unterschiedlichen Kategorien die besten Sportler des vergangenen Jahres ausgezeichnet werden. Unter den mehr als 60 Mitgliedern der Laureus-Akademie sind ehemalige deutsche Sportgrößen wie Boris Becker und Katarina Witt. Die Verleihung fand nach 2016 zum zweiten Mal in Berlin statt.

Männerabend in Berlin: Boris Becker mit seinen Söhnen Noah (l) und Elias (r). Foto: Jörg Carstensen/dpa © Jörg Carstensen (dpa)

Ebenfalls in Berlin auf dem Roten Teppich Ex-NBA-Superstar Dirk Nowitzki mit seiner Ehefrau Jessica Olsson. Foto: Jörg Carstensen/dpa © Jörg Carstensen (dpa)